Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichen von Anhänger entwendet

Donsieders (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten das Kennzeichen eines Anhängers, welcher auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers auf der Biebermühle stand. Das Kennzeichen war in einer Plastikhalterung an dem Anhänger angebracht und war noch mit einer gültigen Plakette zur Hauptuntersuchung versehen. Täterhinweise sollten an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben ergehen. /piwfb

