Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalen schlagen Scheiben an einem Bus ein

Donsieders (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen unbekannte Täter mehrere Scheiben an einem Gelenk-Bus ein, der bei einem Fahrzeughändler auf der Biebermühle auf dem Verkaufsgelände steht. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise auf den oder die Täter sollten an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben gerichtet werden. /piwfb

Polizeidirektion Pirmasens

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell