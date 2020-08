Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Pirmasens (ots)

Am Freitagabend, den 21.08.2020 gegen 23:00 Uhr kam es in der Schwanenstraße in Pirmasens zu einer Sachbeschädigung an einem dort am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hierbei wurde der vordere rechte Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Der 47-Jährige Geschädigte konnte durch einen Anwohner in Erfahrung bringen, dass der Tatverdächtige vermutlich eine Glatze hatte. Die Polizei Pirmasens bittet mögliche Zeugen, insbesondere der Anwohner, welcher die Tat beobachtet hatte sich unter der Tel.: 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |pips

