Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Münchweiler a.d. Rodalb (ots)

Am Freitagabend, den 21.08.2020 gegen 21:45 Uhr befuhr ein 59-Jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz mit seinem blauen Hyundai i10 die L 496 in Höhe von Münchweiler a.d. Rodalb. In einer dortigen Rechtskurve kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Der entgegenkommende Fahrzeugführer warf hierbei eine Orange aus dessen Fahrzeug. Die Orange traf hierbei den linken Frontscheinwerfer vom PKW des 59-Jährigen Geschädigten, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

