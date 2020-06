Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Konz

Konz (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2020, zwischen 03:00 und 12:00 Uhr wurden in Konz in der Trierer Straße mehrere Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Der oder die Täter benutzten hierfür einen spitzen Gegenstand, um den Lack der Fahrzeuge zu zerkratzen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

