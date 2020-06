Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug am Erdbeerland beschädigt

Mittelreidenbach (ots)

Am Samstagmorgen, den 13.06.2020 wurde in der Zeit zwischen 11.10Uhr und 11.40Uhr ein am Erdbeerland bei Mittelreidenbach geparkter schwarzer Audi A3 von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt.

