Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw-Fahrer zu schnell unterwegs...

Reichenbach (ots)

Bei der Polizei in Baumholder wurde am Mittwoch, den 10.06.2020, ein Autofahrer gemeldet, der zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr die L176 von Idar-Oberstein kommend in Richtung Baumholder befuhr. Hierbei soll er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zeugenangaben zufolge habe er mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Dacia Lodgy mit Homburger Kennzeichen.

Zeugen, die den Verkehrsvorgang oder auch nur ein Überholmanöver beobachten konnten, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Baumholder unter 06783-9910 zu wenden.

