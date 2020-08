Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mit flottem Fahrstil durch die Innenstadt

Pirmasens (ots)

Gestern Abend gegen 21:40 Uhr ordnete sich ein 19-Jähriger Autofahrer an der Ampelanlage in der Rodalber Straße in Fahrtrichtung Gärtnerstraße/ Schlossstraße in die linke Fahrspur ein. Ein 54-Jähriger Zeuge stand mit seinem Pkw auf der rechten Fahr-spur daneben. Nachdem die Ampelanlage auf Grün schaltete, fuhr der 19-Jährige mit maximaler Beschleunigung an, um entgegen der dortigen Verkehrsführung in die Gärtnerstraße vor dem 54-Jährigen Zeugen und einem noch unbekannten Zeugen abzubiegen. Danach setzt der 19-Jährige seine Fahrt in der Gärtnerstraße in Richtung Teichstraße mit erhöhter Geschwindigkeit fort und wechselte auf der zweispurigen Gärtnerstraße mehrfach die Fahrspuren, um an den ordnungsgemäß fahrenden Autofahrern "vorbeizurasen". Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell