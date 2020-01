Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Bäume beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bäume beschädigt

In Norden sind seit November im Bereich des Marktplatzes mehrere Bäume beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter verursachte die Beschädigungen nach bisherigem Erkenntnisstand mit einer Machete oder einem ähnlichen Gegenstand. Zeugen beobachteten in dem Tatzeitraum eine männliche Person, die Bäume mit einer langen Klinge einschnitt. Der Mann soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und ca. 1,80 m groß sein. Er soll eine schwarze Jacke und eine Jeanshose getragen haben und in Begleitung eines Kindes unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

