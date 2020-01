Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, den 24./25.01.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Frontalzusammenstoß

Am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, kam es auf der Moordorfer Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 51-jährige Frau aus Emden befuhr mit ihrer 10-jährigen Tochter die Moordorfer Straße in Aurich, aus Richtung Moordorf kommend in Richtung Dornumer Straße. Vor der Ampelanlage zur Dornumer Straße hat sich eine längere Fahrzeugschlange gebildet. Die 51-jährige Frau fuhr auf die Gegenfahrbahn um die Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah sie allerdings den Pkw eines 45 -jährigen Mannes aus 'Südbrookmerland, welcher die Moordorfer Straße in Richtung Moordorf befuhr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wobei alle drei Fahrzeuginsassen verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden.

Radfahrer übersehen

Am Freitagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, beabsichtigte ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Aurich, von der Leerer Landstraße aus kommend, nach rechts in die Fockenbollwerkstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen 74-jährigen Fahrradfahrer aus Aurich, welcher bei Grünlicht die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenprall stürzte der Mann von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt.

Alkoholisiert mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde ein verunfallter Pkw im Rüskeweg in Südbrookmerland gemeldet. Der Pkw touchierte einen Laternenpfahl und kam dann in einem angrenzenden Graben zu liegen. Vor Ort wurde der 36-jährige Pkw-Führer aus Großheide, leicht unter Schock stehend, festgestellt. Verletzungen hat der Mann nicht weiter davongetragen, allerdings war er nicht unerheblich alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Einbruch in Kiosk

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einem Kiosk in Ihlow- Riepe eingebrochen. Der oder die Täter drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten ausschließlich Tabakwaren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden gerne von der hiesigen Polizeidienststelle entgegengenommen.

PK Norden

- Fehlanzeige

PK Wittmund

Auf der L 10 Zwischen Stedesdorf und Mamburg kam, am Freitagabend gegen 22 Uhr, eine 40jährige Wittmunderin von der Fahrbahn ab. In einer Linkskurve fuhr die Autofahrerin aus bisher unbekannten Gründen auf den Grünstreifen und verlor daraufhin die Kontrolle über den PKW. Dieser überschlug sich daraufhin und landete im Graben. Durch das Fenster der Beifahrertür konnte sich die Frau befreien und wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die L10 für circa 20 Minuten komplett gesperrt werden.

