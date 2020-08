Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Im Parkhaus Schäferstraße beleidig und bedroht

Pirmasens (ots)

Gestern gegen 15:15 Uhr kam es im Parkhaus in der Schäferstraße zu einer Bedrohung mit Beleidigung. Der Vorfall ereignete sich, da ein 40-Jährige an eine Mauer im Parkhaus urinierte und durch die drei zufällig vorbeilaufenden Geschädigten, im Alter von 46- 48-jahren, auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde. Daraufhin beleidigte und bedrohte der mit 1,5 Promille stark alkoholisiert und psychisch auffällige 40-Jährige Beschuldigte die Geschädigten. Nach ihrem Eintreffen wurden auch die alarmierten Polizeibeamte sofort verbal aggressiv mit beleidigenden Worten lautstark "begrüßt". Des Weiteren kam der Beschuldigte in bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu, sodass der 40-Jährige zu Boden gebracht, fixiert und gefesselt werden musste. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme beleidigte der Beschuldigte die Einsatzkräfte fortwährend. Die Gewahrsamnahme musste auf Grund des psychischen Ausnahmezustandes im der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses fortgesetzt werden.

