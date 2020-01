Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl auf dem Vareler Friedhof - Unbekannte Täter entwenden Grablaterne - Polizei sucht Zeugen (mit Bild)

Varel (ots)

In der Zeit vom 08.12. bis 21.12.2019 ist es zu dem Diebstahl einer Grablaterne auf dem Vareler Friedhof an der Oldenburger Straße gekommen. Die Laterne hat durch die Gravur eines Gesichtes und der Aufschrift "Max" einen hohen Wiedererkennungswert. Das metallische Gehäuse der Laterne ist in goldener Farbe.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib der Laterne machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

