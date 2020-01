Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Transporter-Aufbruch in Wilhelmshaven - Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 09.01.2020, schlug ein unbekannter Täter in Zeitraum von 19.30 Uhr bis 19.40 Uhr die Seitenscheibe eines in der Bismarckstraße in Höhe der dortigen Bäckereifiliale geparkten Transporters ein und entwendete aus dem Innenraum Bargeld.

Der Fahrzeugführer, der sich zu dem Zeitpunkt in der Bäckerei befand, hörte ein auffälliges Geräusch, begab sich daraufhin nach draußen zu dem Transporter und stellte die eingeschlagenen Scheibe fest.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell