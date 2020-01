Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufgefundene Brille (FOTO) bei der Polizei abgegeben - möglicher Zusammenhang zu einer anderen Straftat - Polizei bittet zur Aufklärung der Umstände um hilfreiche Angaben zum Eigentümer

Bockhorn (ots)

Die Polizei Bockhorn führt derzeit Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eines Pkw.

Ein Pkw VW Golf, der in der Ostlandstraße, in der Zeit vom 03.-04.01.2020 abgestellt war, wurde am Kotflügel beschädigt. Der Hergang der Sachbeschädigung ist derzeit unklar, so dass die Polizei um Hinweise bittet.

Unter Umständen könnte eine in Tatortnähe aufgefundene Brille (Foto) in einem für die Polizei hilfreichen Zusammenhang stehen. Diese wurde bei der Polizeistation abgegeben.

Da es sich um ein auffälliges Brillengestell mit dunklem Rahmen handelt, bittet die Polizei zur Aufhellung ihrer Ermittlungen darum, dass sich der Eigentümer bzw. Zeugen, die Hinweise auf den Verlierer dieser Brille, bei der Polizei in Bockhorn unter der Rufnummer 04453/7350 melden.

