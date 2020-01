Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Zetel - Unbekannte hebeln am helllichten Tag das Fenster eines Wintergartens auf und entwenden u.a. Schmuck - Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen zu melden

Zetel (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.01.2020, drangen Unbekannte durch Aufhebeln des rückwärtigen Fensters eines Wintergartens in ein Einfamilienhaus in Kronshausen ein. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner zwischen 09.00 und 10.20 Uhr, um aus dem Haus unter anderem Schmuck und Bargeld zu entwenden.

Zeugen, die an dem Morgen auffällige, unbekannte Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell