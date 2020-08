Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerstverletzt bei Motorradunfall

Ludwigswinkel (ots)

Eine 54-Jährige Motorradfahrerin befuhr am 21.08.2020 gegen 10:10 Uhr die L 478 von Ludwigswinkel in Richtung Eppenbrunn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Motorradfahrerin wurde dabei schwerstverletzt und mit dem Rettungshubschrauber anschließend ins Westpfalzklinikum Kaiserlautern geflogen. Fahrer und Beifahrerin des Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insg. ca. 21.000 Euro. Es wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Fahrbahn blieb bis ca. 15 Uhr voll gesperrt. (pidn)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell