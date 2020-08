Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 21.08.2020 gegen 16:40 Uhr kam es in der Zweibrücker Straße in Höhe eines dortigen Baumarktes zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte ein 24-Jähriger Pirmasenser mit seinem PKW auf den Parkplatz des Baumarktes abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er jedoch ein ihm entgegenkommenden 49-Jährigen Motorradfahrer aus Pirmasens. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. |pips

