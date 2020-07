Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Sudelei

Aalen (ots)

Neresheim: Fahrzeug übersehen

Vier verletzte Personen - darunter ein einjähriges Kind - und ein Sachschaden von rund 45.000 tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ereignete. Auf der B 466 zwischen Steinweiler und Neresheim übersah ein 31-Jähriger beim Linksabbiegen in Richtung Elchingen den Pkw einer 34-Jährigen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die drei im Fahrzeug der 31-Jährigen befindlichen Personen wurden verletzt; allesamt wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und wurden abgeschleppt.

Aalen-Ebnat: In Leitplanke gefahren

Eine 22-jährige Nissan-Lenkerin kam am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der L 1084 im Bereich der Ebnater Steige von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Leitplanke. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Auf der B 19 wollte ein 54-jähriger BMW-Lenker am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr aus Richtung Essingen kommend in Fahrtrichtung Heidenheim im Bereich der Aalener Brezel nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit einem entgegenkommenden 43-jährigen DACIA-Lenker, der trotz Ausweichens eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der DACIA war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Einbruch in Wohnhaus

Am frühen Freitagmorgen drang ein Unbekannter zwischen 3.15 Uhr und 3.20 Uhr über einen Lichtschacht in ein Wohnhaus in der Straße Am Kapitelfeld ein. Er suchte an verschiedenen Stellen in zwei Wohnungen nach Bargeld und fand kleinere Beträge vor. Vermutlich besteht Tatzusammenhang zu einem weiteren Einbruch, der in derselben Nacht in der Haller Straße verübt wurde. Das Polizeirevier sucht unter Telefon 07961/9300 um Hinweise auf den Einbrecher.

Rosenberg: Lkw kontra Krad-Lenker

Beim Einbiegen von einem Gemeindeverbindungsweg auf die L 1060 auf Höhe Willa übersah der 73-jährier Lenker eines Lkw mit Anhänger einen von links aus Richtung Fronrot heranfahrenden 25-jährigen Krad-Lenker. Dieser musste abbremsen, stürzte bei regennasser Fahrbahn und rutschte seitlich in den Anhänger. Dabei verletzte er sich leicht. Der Schaden am Krad wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Sudelei

Zwischen Donnerstagnachmittag, 14.30 Uhr und Freitagvormittag, 8.40 Uhr wurde auf die Rückseite eines Imbiss-Anhängers, der auf dem Hof der Pädagogischen Hochschule aufgestellt ist, mit weißem Filzstift ein verkehrt aufgemaltes Hakenkreuz sowie ein ca. 80 cm langer Strich unterhalb des Hakenkreuzes festgestellt. Desweitern wurde auf die Fassade der Mensa sowie ein Tisch vor der Mensa mehrmals mit Zahlen und Buchstaben besudelt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 400 Euro belaufen.

Mutlangen: Unfall beim Abbiegen

Eine 66-jährige Audi-Lenkerin wollte am Freitagvormittag gegen 8.10 Uhr von der Wetzgauer Straße auf Höhe der Einfahrt in den Lammplatz nach links auf die dortigen Parkplätze einfahren. Dabei blieb sie mit der linken Fahrzeugseite an einem Laternenpfosten hängen, wodurch an ihrem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite aufgerissen und zerkratzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

