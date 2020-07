Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Tatverdächtiger festgenommen

Waiblingen: Zigarettendieb festgenommen

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten wie zwei Personen einen Zigarettenautomaten in der Gänsäckerstraße aufgebrochen haben. Der Zeuge verständigte die Polizei, woraufhin die Fahndung nach den beiden Tätern aufgenommen wurde. Ein Polizeihubschrauber war dafür ebenfalls im Einsatz. Eine tatverdächtige Person konnte im Bereich des Tatorts festgenommen werden. Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Während der Fahndung konnte ein weiterer aufgebrochener Zigarettenautomat in der Nähe des Remspark festgestellt werden. Mögliches Diebesgut und Tatwerkzeug konnten ebenfalls unweit der Tatörtlichkeit aufgefunden werden. Der festgenommene Tatverdächtige soll am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden.

