POL-AA: Ostalbkreis: Kind bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht, auf frischer Tat ertappt, Einbruch, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen: Kind bei Unfall lebensgefährlich verletzt-Fahrer geflüchtet-Hinweise gesucht

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt wurde. Der zweijährige Junge überquerte von seinen Eltern unbemerkt die Fahrbahn, da er seinem vorauslaufenden Vater folgen wollte. Hierbei wurde der Bub von einem stadtauswärts in Richtung Hofherrnweiler fahrenden Pkw erfasst. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt unmittelbar fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich um eine silberne Mercedes-Limousine handeln, vermutlich ein nicht aktuelles Modell der C-Klasse. Eine großangelegte Fahndung nach dem Mercedes, an der neun Streifensksbesatzungen beteiligt war, führte nicht zum Auffinden des gesuchten Fahrzeuges. Dieses müsste an der Fahrzeugfront, vermutlich im Bereich des rechten Scheinwerfers beschädigt sein. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07904/94260 um Hinweise. Fiel jemandem der beschriebene Mercedes am Donnerstagabend in der Innenstadt, der Gartenstraße oder den Bereichen Hofherrnweiler/Unterrombach auf? Wer kann Hinweise auf Fahrzeuge geben, die der Beschreibung entsprechen und womöglich im Bereich der Fahrzeugfront Beschädigungen aufweisen?

Aalen: Auf frischer Tat ertappt

Beamten des Polizeireviers Aalen bemerkten am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zwei Männer, die vom Gelände eines Ladengeschäftes in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße kamen und zwei Bettenroste mit sich führten. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt, wurden die beiden 33 und 16 Jahre alten Männer angehalten und kontrolliert. Dabei gaben sie zu, dass sie die Lattenroste am Morgen bei dem Geschäft gesehen hatten und diese dann in der Dunkelheit entwendet haben. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw VW Golf beschädigte eine 29-Jährige am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr einen Pkw VW, der auf einem Parkplatz in der Eduard-Peiffer-Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Immenhofen ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Mit seinem Lkw fuhr ein 42-Jähriger gegen 14.35 Uhr auf den vor ihm fahrenden Pkw Mercedes Benz eines 46-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen-Unterkochen: Sachbeschädigung

Einen Sachschaden von rund 500 Euro hinterließen Unbekannte, als sie am letzten Wochenende mit schwarzem Filzstift den Briefkasten des Bezirksamtes, die Türe zur Herrentoilette in der Unterführung und mehrere Fliesen im Bereich des Rathausplatzes bemalten. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Aalen-Ebnat: Fahrzeug übersehen

Eine 47-Jährige verursachte am Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr einen Sachschaden von rund 1800 Euro. Zur Unfallzeit parkte sie ihren Mercedes Vito rückwärts in der Triasstraße aus, wobei sie einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Up übersah.

Westhausen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 64-Jährige ihren Pkw BMW am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B 29 Höhe eines Park&Ride-Parkplatzes anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Renault auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Durch Einbrecher aufgeweckt

Wohl einen gehörigen Schrecken erlitt eine 24-Jährige am frühen Freitagmorgen, als sie gegen 3.20 Uhr von einem Einbrecher aufgeweckt wurde. Der Täter hatte zuvor eine Scheibe zu einer Gaststätte im Erdgeschoss in der Haller Straße eingeschlagen. Anschließend begab er sich ins Obergeschoss und durchsuchte einen Büroraum einer Wohnung. Aus einer Schublade entwendete er rund 300 Euro Bargeld. Als der Eindringling ins Wohnzimmer ging, wurde die junge Frau, die dort eingeschlafen war, durch das Licht seiner Taschenlampe geweckt. Der Täter flüchtete zurück ins Erdgeschoss und verließ das Gebäude über ein Fenster. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Rattstadter Straße / Röhlinger Straße / Ellwanger Straße missachtete ein 60-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt eines 26 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall

Zu spät erkannte ein 24-Jähriger, dass ein vor ihm auf der Landesstraße 1060 zwischen Neunheim und Ellwangen fahrender Pkw Mercedes Benz verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr mit seinem Fiat auf, wobei am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Lorch: Wirtschaftlicher Totalschaden

Zu schnelles Fahren auf regennasser Straße war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Freitagmorgen kurz vor 1 Uhr ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. Mit seinem Pkw VW Golf kam ein 19-Jähriger auf der B 297 zwischen Wäschenbeuren und Lorch nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Leitpfosten. Der junge Mann blieb unverletzt; am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 60-Jährige ihren Pkw Seat am Donnerstag kurz nach 18 Uhr auf der Goethestraße anhalten. Eine 38-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mini auf, wobei ein Schaden von rund 2500 Euro entstand.

