POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Betrunkener in Polizeigewahrsam - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Auenwald: Aggressiver Betrunkener in Polizeigewahrsam

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr hat ein 47-jähriger betrunkener Mann bei sich zu Hause in Gemeinde Auenwald ein im Haushalt lebendes Kind geschlagen und seine Schwiegermutter bedroht. Die Polizei konnte nach Alarmierung den total betrunkenen und aggressiven Mann antreffen. Um weitere Eskalationen und Straftaten in der Wohnung zu verhindern, wurde der Betrunkene in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den vorangegangenen Vorfällen dauern an.

Backnang: Auto machte sich selbständig

Eine Autofahrerin parkte am Donnerstag gegen 15 in der Oberen Bahnhofstraße, als sich ihr Pkw Opel Astra selbständig machte und auf der Gefällstrecke wegrollte. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit Verkehrszeichen und einem Elektroverteilerkasten. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Fellbach: Rückschaupflicht missachtet

Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Königsstraße vom Fahrbahnrand an und wollte dort wenden. Als er in die Fahrbahn eingefahren war konnte eine nachfolgende VW-Fahrerin nicht mehr anhalten und krachte in den zwischenzeitlich stehenden Pkw des 48-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Schorndorf: Einbruch

Ein Einbrecher drang am Donnerstagnachmittag in der Straße Zur Mittleren Brücke in ein Wohnhaus ein. Hierzu begab er sich auf die rückwärtige Seite des Einfamilienhauses und öffnete dort gewaltsam ein Fenster, über welches er ins Gebäude einstieg. Dort erbeutete er den ersten Feststellungen nach Schmuck. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat, die zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Korb: Schwelbrand im Hallenbad

In einem Hallenbad in der Brucknerstraße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 13:45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Ursache war ein Schwelbrand zwischen zwei Wänden, der möglicherweise auf der dortigen Baustelle durch Flexarbeiten entstand. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000EUR. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Waiblingen: Abkommen von der Fahrbahn

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstagmittag gegen 11:45 Uhr die B14 in Richtung B29. Aufgrund der nassen Fahrbahn gerät der Autofahrer ins Schleudern und fährt gegen die Leitplanke. Der Fahrer des BMW wird nicht verletzt, es entsteht ein Sachschaden von etwa 8000EUR.

Leutenbach-Nellmersbach: Verkehrsunfall

Beim Vorbeifahren an einem Linienbus, kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Weinbergstraße. Ein 51-jähriger VW-Fahrer wollte an dem vor ihm parkenden Linienbus vorbeifahren. Dabei übersah er einen 40-jährigen Mercedes-Fahrer, der bereits mit dem Überholvorgang begonnen hatte und links vom VW-Fahrer fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR.

Winnenden-Schelmenholz: Auto übersehen

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr wollte ein 55-jähriger VW-Fahrer von seinem Grundstück auf die Straße "Waiblinger Berg" einfahren. Dabei übersah er einen 39-jährigen Audi-Fahrer, welcher die Straße "Waiblinger Berg" bereits befuhr. Es kam zur Kollision. Dadurch entstand ein Sachschaden von ungefähr 8000EUR.

