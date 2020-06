Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen in Apricke unterwegs.

Hemer (ots)

In der Nacht zum Samstag machten sich unbekannte Diebe einen in der Gustav-Reinhard-Straße abgemeldeten Citroen zu schaffen und stahlen die Scheibenwischergummis.

Unbekannte Vandalen stiegen in der Nacht zum Samstag in die ehemalige Kommunale Unterkunft am Apricker Weg ein und zerstörten diverse Türen und Fenster. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise an die Polizei in Hemer erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell