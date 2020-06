Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und dreitsten Diebstahl angezeigt.

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Einbrecher eine Kellertür eines Hauses an der Karlshöhe auf und drangen in die Kellerräume ein. Hier stahlen die Täter zwei Mountainbikes. Hinweise zum Verbleib der Fahrräder und den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Dreister Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Am Samstagvormittag, gegen 10:40 Uhr, ging eine Lüdenscheiderin zu ihrem Pkw, den sie im Parkhaus des Ärztehauses geparkt hatte. Im Treppenhaus des Parkhauses wurde sie von einem Unbekannten angesprochen und dieser fragte, ob sie Geld wechseln könne. Sie wechselte Geld und ging zu ihrem Fahrzeug. Sie legte ihre Handtasche, in welchem sich unter anderem ihr Portemonnaie befand, auf den Rücksitz ihres Pkw. Als sie sich gerade in ihr Fahrzeug gesetzt hatte, öffnete der Mann, dem sie Geld gewechselt hatte, die hinter Tür des Autos und stahl die Geldbörse. Anschließend lief er durch das Treppenhaus des Parkhauses wieder in Richtung Sternplatz davon. Personenbeschreibung des dreisten Diebes: Männlich, ca. 180-190cm groß, vermutlich mit blauem Oberteil bekleidet, "nettes Erscheinungsbild"

