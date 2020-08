Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 21.08.2020 kam es auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Pirmasens im gesperrten Baustellenbereich in Höhe der Abfahrt Ixheim gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge konnte demnach beobachten, wie der Fahrer eines schwarzen PKW mit französischem Kennzeichen durch die Baustellenabsperrung fuhr und hierbei eine Warnbake überfuhr und beschädigte. Ohne den entstandenen Schaden zu melden setzte der PKW-Führer seine Fahrt über die gesperrte Abfahrt Ixheim fort. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den bis dato noch unbekannten Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort erfasst. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell