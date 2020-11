Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Firma "Am Stockert" - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag, 06.11.20 und Montagmorgen, 09.11.20, wurde in eine Firma in der Straße "Am Stockert" in Emmendingen eingebrochen.

Unbekannte hebelten ein Fenster des Firmengebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen.

sk.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell