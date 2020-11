Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unbekannte demolieren Auto

Rund 6.000 Euro Schaden verursachten zwei Männer am Wochenende in Herbrechtingen.

Wie bereits am Montag berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4751689) waren in der Nacht auf Allerheiligen nicht nur in Heidenheim Täter unterwegs, die anderen Menschen Schaden zufügten. Auch in Herbrechtingen blieb es nicht bei einem Scherz. Gleich rund 6.000 Euro sollen kurz nach 2 Uhr zwei Unbekannte im Elsterweg an einem Opel verursacht haben. Deswegen hofft die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Zeugenhinweise (Tel. 07322/96530). Eine Zeugin war durch mehrere Schläge auf die Männer aufmerksam geworden und schaute aus dem Fenster. Dabei sah sie einen Verdächtigen von dem Opel wegrennen. Der andere sei noch auf dem Dach gesessen, heruntergefallen und dann ebenfalls in Richtung Hohe-Wart-Straße geflüchtet. Einer trug einen weißen Kapuzenpulli mit weißen Schuhen. Der andere soll einen schwarzen Kapuzenpulli, dunkle Schuhe und eine blaue Jeans getragen haben. Wer Hinweise zu den beiden Verdächtigen geben kann oder sie gegen 2 Uhr im Bereich des Elsterwegs gesehen hat, soll sich bitte melden.

