Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben: Unbekannte stehlen 69.000 Euro teures Wohnmobil - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Fallersleben, Lange Stücke 14.-16.06.20

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag in Fallersleben ein Wohnmobil im Wert von 69.000 Euro. Das in weiß lackierte knapp vier Jahre alte Fahrzeug vom Typ Capron T 68 stand in dem Tatzeitraum auf dem Seitenstreifen in der Straße Lange Stücke. Die Polizei Fallersleben nimmt Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl unter Telefon 05362-947410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell