Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Verkehrsunfallflucht zwischen Sexau und Denzlingen - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 09.11.2020, gegen 13.15 Uhr, kam es auf der L110, zwischen Sexau und Denzlingen, zu einem Verkehrsunfall zischen einem Motorroller und einem Pkw.

Der Rollerfahrer entfernte sich anschließend über einen Feldweg unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am weissen Pkw, einem Fiat Freemont, entstand an der rechten Fahrzeugseite Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Rollerfahrer, sowie Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen.

