Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Diebstahl von Elektrogeräten

Zwischen Donnerstag, 27. August 2020, 19.30 Uhr, und Freitag, 28. August 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Straße Webergasse bei einem dortigen Einrichtungsmarkt zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt in das Innere eines eingezäunten Außenlagers und entwendete diverse Elektrogeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Visbek- Versuchter Diebstahl aus Maschinenhalle

Zwischen Donnerstag, 27. August 2020, 18.30 Uhr, und Freitag, 28. August 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Hagstedt bei einem dortigen Obstanbaubetrieb zu einem versuchten Diebstahl. Bisher unbekannte Täter brachen eine Tür einer Maschinenhalle auf. Als diese die Halle betraten, löste ein Bewegungsmelder aus, was vermutlich dazu führte, dass die Täter die Halle ohne Diebesgut verließen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Donnerstag, 27. August 2020, 11.00 Uhr, und Freitag, 28. August 2020, 09.45 Uhr, kam es in der Brandstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen Außenspiegel eines Mazda CX 3. Dieser war auf einem Grundstück in der Brandstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta/Langförden- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Freitag, 28. August 2020, gegen 09.10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Oldenburger Straße" (B69) und der Straße "Auf der Lage" zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Polen befuhr die Oldenburger Straße in Richtung Langförden. An der Kreuzung beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Hierbei missachtete der 48-Jährige das Rotlicht einer Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr ein entgegenkommender 58-jähriger LKW-Fahrer aus Holdorf bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der PKW-Fahrer schwer verletzt wurde. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 9000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Aufgrund aufsteigendem Qualm aus dem Motorraum des PKW wurde die freiwillige Feuerwehr Landförden alarmiert, welche mit ca. 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausrückte. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle zeitweise gesperrt.

