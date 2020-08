Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Bereiche Cloppenburg, Nordkreis Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 27. August 2020, kam es in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu Enkeltrickanrufen. Die unbekannten Täter gaben sich in den Telefongesprächen als Enkel aus und erklärten, dass man wegen einer Notlage eine höhere Bargeldsumme benötige. Die angerufenen Personen beendeten die Telefongespräche. Schäden sind nicht entstanden. Die Polizei möchte nochmals vor dieser Betrugsmasche warnen. Hinterfragen Sie suspekte Anrufe und beenden Sie diese im Zweifelsfalls. Kontaktieren Sie Angehörige oder andere Ihnen nahestehende Personen. Geben Sie keine Auskünfte zu familiären oder finanziellen Verhältnissen. Übergeben Sie keine Wertgegenstände an unbekannte Personen. Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie die Polizei.

