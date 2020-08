Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen- Haustür beschädigt

Am Donnerstag, 27. August 2020, zwischen 14.30 Uhr und 15.45 Uhr, kam es in der Straße Kavenkamp zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte die Glasscheibe einer Haustür, indem dieser die Glasscheibe vermutlich einschlug. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 27. August 2020, gegen 22.35 Uhr, kontrollierten eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter einen 42-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Sevelter Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten mehrere Verstöße fest: Zum einen war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zum anderen war der PKW weder zugelassen noch versichert und die an dem PKW angebrachten Kennzeichen waren nicht für den kontrollierten PKW ausgegeben. Ferner bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Aus diesem Grund ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung stehen aus. Nach Abschluss wurde dem 42-jährigen die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurde gegen den 42-jährigen Fahrer eingeleitet.

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 27. August 2020, gegen 18.40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Westemsteker Straße und Eichenallee zu einem Verkehrsunfall. Ein bis dahin unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Westemsteker Straße aus Richtung Emstek kommend. An der Einmündung bog der PKW-Fahrer nach rechts in Richtung Alte Bundesstraße ab. Beim Abbiegen touchierte dieser einen PKW einer 38-jährigen Fahrerin aus Emstek, welcher an der Einmündung wartete. Anschließend setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Polizeibeamte konnten den unfallverursachenden PKW an der Halteranschrift feststellen. Zudem konnte dort ein 33-jähriger Mann aus Emstek angetroffen werden, welcher im Verdacht steht, den PKW gefahren zu haben. Im Rahmen der Kontrolle wurde feststellt, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Aus diesem Grund ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagtem dem 33-Jährigen eine Weiterfahrt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

