POL-HB: Nr.: 0394 --Zwei Einsätze - Drei Fahrraddiebe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Hohenlohestraße Bremen-Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 02.07.2020, gegen 06:15 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es in der Bremer Innenstadt und in Schwachhausen jeweils zu einem Fahrraddiebstahl. In beiden Fällen konnten die Täter gestellt werden.

Ein Anwohner der Hohenlohestraße in Bremen-Mitte sah um kurz nach 6 Uhr aus seinem Fenster und beobachtete, wie sich zwei Männer an seinem Fahrradschloss zu schaffen machen. Als er nach draußen trat und die Männer darauf ansprach, liefen diese mit seinem Fahrrad davon. Durch eine gute Personenbeschreibung konnte die Polizei die beiden Fahrraddiebe, sowie das Diebesgut schnell ausfindig machen und stellen.

Fast Zeitgleich, im Stadtteil Schwachhausen, beobachteten zwei Personen aus einer Straßenbahn heraus, wie ein Mann ein Fahrradschloss durchschnitt und mit dem Rad davon schob. Kurzerhand stiegen die beiden Personen aus der Straßenbahn aus und stellten den Fahrraddieb. Denn was der Mann nicht ahnen konnte, bei den beiden Zeugen handelte es sich um Polizisten, die sich kurzerhand in den Dienst versetzten.

Wenn auch Sie verdächtige Beobachtungen machen, merken Sie sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung und wählen sofort die 110. Die Polizei appelliert daran, sich niemals selbst in Gefahr zu bringen.

