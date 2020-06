Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Mit Führerschein in den Tunnel hinein - Ohne Führerschein wieder hinaus - Tunnelraser mit über 100 km/h in Kö-Bogen-Tunnel gemessen

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf, 18. Juni 2020, 16.00 Uhr - 20.30 Uhr

Der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf führte gestern im Bereich der Oberkasseler Brücke und Jägerhofstraße / Kö-Bogen-Tunnel Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Kö-Bogen-Tunnel fuhr ein 24-jähriger Düsseldorfer mit seinem Opel OPC und Führerschein in den Tunnel hinein. Allerdings mit 128 km/h (zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h) in die Messstelle der Einsatzkräfte. Aus dem Tunnel hinaus drohen ihm jetzt drei Monate ohne Fahrerlaubnis, 680 Euro Bußgeld und zwei Punkte. Insgesamt hielten die Einsatzkräfte dort sieben Autofahrer an, die die zulässigen 50 km/h nicht einhielten. Fünf müssen jetzt mit einem temporären Fahrverbot rechnen. Auf der Oberkasseler Brücke wurden 20 Fahrzeugführer gemessen, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten. 19 müssen jetzt mit einem Fahrverbot rechnen. Ein 20-Jähriger aus Frankfurt fuhr in seinem Porsche mit 92 km/h in die Messstelle. Er wird jetzt mit einem Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen müssen.

