POL-OF: "Brücken bauen" - Das Landespolizeiorchester spielt auf...

Landespolizeiorchester spielt in der Basilika - Seligenstadt

(mm) Auch in diesem Jahr wird das Landespolizeiorchester wieder den vorweihnachtlichen Ökumenischen Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen in der wunderschönen Einhardbasilika in Seligenstadt untermalen. Das Polizeipräsidium lädt dazu gemeinsam mit der katholischen und der evangelischen Polizeiseelsorge am Samstag, 7. Dezember, um 15.30 Uhr, zum 24. Ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto

Brücken bauen ein.

Bei dem Besuch können die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit nutzen, für einen Moment dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen.

Hinweis: Ein Bild vom Landespolizeiorchester (Quelle: Polizei Hessen) ist der Meldung beigefügt.

Unfallflucht: Auto mit auffälliger Heckbeleuchtung - Rodgau/Weiskirchen

(aa) Die Polizei in Heusenstamm hat nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend in der Schillerstraße ereignet hat, erste Zeugeninfos und bittet nun um weitere Hinweise. Gegen 17.50 Uhr hatte ein dunkler Kombi beim Vorbeifahren einen gegenüber der Hausnummer 12 geparkten VW Golf gestreift. Der Verursacher war trotz eines Schadens von etwa 800 Euro abgehauen; verbotener Weise flüchtete der Unbekannte über die dortige Brücke. Auffällig an dem Fahrzeug ist die markante längliche Rückbeleuchtung; es könnte sich um einen Volvo V60 handeln. Der Kombi dürfte seitlich beschädigt sein. Hinweise werden unter der Rufnummer 06104 6908-0 erbeten.

Transporter fuhr Radler an - Zeugen gesucht - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Die Polizei Dietzenbach (06074 837-0) sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung Hauptstraße/Lerchenstraße ereignet hat. Gegen 9.10 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen ein Radfahrer von einem braunen VW Transporter angefahren. Der 28-jährige Mountainbike-Fahrer stürzte und erlitt eine Prellung am Bein und eine Schürfwunde am Ellenbogen. Der Paketdienst-Fahrer, der auf der Lerchenstraße unterwegs war, beachtete offensichtlich nicht die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Der Rödermarker war auf dem Rad- und Fußweg der Hauptstraße gefahren.

Offenbach, 29.11.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

