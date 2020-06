Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizei Viersen

Autobahnpolizei Düsseldorf - A52 - Drogenschmuggler flüchten vor Polizeikontrolle - Große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 16. Juni 2020, 21.30 Uhr

Der Fahrzeugführer eines BMW mit offenkundig falschen Kennzeichen versuchte sich gestern Abend einer Kontrolle durch Zivilfahnder der Autobahnpolizei Düsseldorf zu entziehen.

Den Fahndern fiel der BMW auf, als dieser mit hoher Geschwindigkeit auf der A52 in Richtung Essen unterwegs war. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren. Als die Beamten dem Fahrzeugführer deutliche Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser und überholte das zivile Einsatzfahrzeug. Auch erneute eindeutige Signale zum Anhalten wurden ignoriert. Plötzlich bog der BMW mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz Wolfskull ab. Durch sein Fahrmanöver verlor der Fahrer auf dem Parkplatz die Kontrolle über sein Auto, überschlug sich und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw. Der bislang unbekannte Fahrer verließ das Fahrzeugwrack und flüchtete in einen angrenzenden Wald. Sein Beifahrer konnte noch vor Ort festgenommen werden. Der 20-Jährige aus Niederkrüchten wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer verlief bislang ohne Ergebnis.

Bei der Durchsuchung des BMW fanden die Einsatzkräfte über 3000 Gramm Amphetaminflüssigkeit, sowie 293 Gramm Haschisch.

Die Kriminalpolizei Viersen und die Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

