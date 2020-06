Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Grevenbroich - A 46 in Richtung Neuss - Kradunfall - Junge Frau schwer verletzt - Rettungshubschrauber und Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. Juni 2020, 9.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag auf der A 46 bei Grevenbroich wurde eine 16-jährige Kradfahrerin aus der Eifel so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte in eine Düsseldorfer Klinik.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die junge Frau mit ihrem Krad auf der A 46 in Richtung Neuss unterwegs. Zwischen der Raststätte Vierwinden und der Anschlussstelle Kapellen beachtete sie aus bislang unklaren Gründen das Stauende einer Tagesbaustelle nicht und fuhr in das Heck eines Renault Clio. Die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die 35-jährige Renault-Fahrerin aus Grevenbroich erlitt einen Schock. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Neuss bis gegen 12.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr konnte teilweise an der Unfallstelle vorbeigeführt und an der Anschlussstelle Kapellen abgeleitet werden. Die Fahrzeuge stauten sich zeitweise bis zum Autobahnkreuz Wanlo zurück.

