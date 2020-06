Polizei Düsseldorf

POL-D: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall am Stauende auf der A 3 - Autobahnkreuz Oberhausen-West - Rettungsmaßnahmen dauern an

Düsseldorf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es heute Morgen gegen 7.25 Uhr im Autobahnkreuz Oberhausen-West auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe der Tangente zur A 42 zu einem schweren Verkehrsunfall am Stauende. Nach ersten Informationen sind zwei Pkw beteiligt und wohl mindestens drei Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Die Fahrbahn der A 3 ist zur Zeit gesperrt. Die Rettungsmaßnahmen dauern an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

Bilden Sie eine Rettungsgasse für nachfolgende Rettungskräfte!

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell