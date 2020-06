Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath: 83-jährige Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Rennradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 13. Juni, 15.20 Uhr

Nach einem noch unklaren Unfallgeschehen am Samstagnachmittag in Unterrath suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats jetzt Zeugen. Eine 83-jährige Fußgängerin stieß mit einem Rennradfahrer zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Rennradfahrer die Fahrbahn der Straße An der Piwipp in Richtung Kalkumer Straße. In Höhe der Bushaltestelle Ziegelstraße kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu der Kollision mit der 83-jährigen Düsseldorferin. Die Dame kam zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die in einem Düsseldorfer Krankenhaus stationär behandelt werden. Laut einem Ersthelfer hätten sich zum Unfallzeitpunkt mehrere mögliche Zeugen in der genannten Bushaltestelle befunden. Bei Eintreffen der Beamten waren diese nicht mehr vor Ort. Um den Sachverhalt aufzuhellen, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen des Unfallgeschehens melden.

Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211-870-0.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell