POL-D: Düsseldorf Mitte - BMW prallt gegen Stadtbahn und entfernt sich vom Unfallort - Auf der Flucht weitere Pkw beschädigt

Düsseldorf (ots)

15. Juni 2020, 21.22 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen BMW mit französischen Kennzeichen prallte gestern Abend, im Bereich der Kreuzung Berliner Allee / Grünstraße, zunächst gegen eine Stadtbahn und flüchtete dann mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit.

Bei seiner Flucht kollidierte der Fahrer noch mit mindestens zwei weiteren Autos zusammen, setzte sein Fahrt jedoch mit dem stark beschädigten Fahrzeug fort. Im Bereich der Bäckerstraße hielt der Fahrer dann an, verließ sein Fahrzeug und rannte davon. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und versuchte den Flüchtigen zu verfolgen. Letztlich verlor er diesen jedoch aus den Augen. Der Zeuge beschrieb den Unfallfahrer als mit dunklen Bermudashorts bekleidet, silberner Halskette und einem auffälligen Hämatom im Gesicht. In dem verlassenen BMW fanden die Einsatzkräfte unter anderem Karnevalskostüme, einen Schlagring und ein Mobiltelefon. Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Polizeihunde konnten der Spur des Tatverdächtigen bis zur U-Bahnhaltestelle Heinrich-Heine-Allee folgen. Kurz darauf gingen bei der Kreispolizeibehörde Neuss Hinweise bezüglich einer Person im Bereich der Stadt Kaarst ein, die auf die Beschreibung des Unfallfahrers passten. Hier ließ der Täter in einer Gaststätte eine Tasche zurück, in der sich Papiere und Fahrzeugschlüssel befanden die zu dem in Düsseldorf abgestellten BMW gehörten. Weitere Zeugen meldeten der Leitstelle der Neusser Polizei, dass sich die gesuchte Person in Kaarst offenkundig nach einer Fahrgelegenheit in Richtung Niederlande erkundigte.

Zeugen die Hinweise zur Identität des Flüchtigen, dessen Aufenthaltsort oder die weitere Fluchtrichtung geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 4 unter der Rufnummer 0211 870 0.

Die Ermittlungen dauern an.

