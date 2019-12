Polizei Wuppertal

POL-W: W - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Wuppertal - An der Eichenstraße brachen unbekannte Täter zwischen dem 21.12.2019, 13:00 Uhr, und dem 28.12.2019, 17:00 Uhr, in eine Wohnung ein. Sie entwendeten einen Fernseher. Zwischen dem 23.12.2019, 14:00 Uhr, und dem 27.12.2019, 10:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Hölker Feld ein. Gestohlen wurden mehrere Paletten mit Lagerware. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 27.12.2019, 16:00 Uhr, bis 28.12.2019, 10:20 Uhr, in eine Wohnung an der Feldstraße ein und verwüsteten sie. Es blieb bei einem Versuch, als Täter zwischen dem 23.12.2019, 14:50 Uhr, und dem 28.12.2019, 14:45 Uhr, an der Wichlinghauser Straße eine Wohnungstür aufhebeln wollten. Remscheid - Im Zeitraum vom 22.12.2019, 11:00 Uhr, bis 27.12.2019, 11:15 Uhr, brachen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Borner Straße ein. Sie entwendeten Unterhaltungselektronik. An der Lenneper Straße verschafften sich Einbrecher Einlass in ein Fabrikgebäude (24.12.2019, 13:00 Uhr bis 28.12.2019, 13:30 Uhr). Ob etwas gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Schmuck wurde an der Hägener Straße gestohlen, als Täter in eine Wohnung einbrachen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 22.12.2019, 15:00 Uhr, und dem 28.12.2019, 14:30 Uhr. Solingen - An der Cronenberger Straße durchsuchten Täter ein Geschäft (23.12.2019, 22:00 Uhr bis 28.12.2019, 09:55 Uhr), nachdem sie sich gewaltsam Einlass verschafft hatten. Über mögliche Beute kann noch keine Aussage gemacht werden. Zwischen dem 27.12.2019, 17:00 Uhr, und dem 28.12.2019, 13:30 Uhr, brachen Einbrecher in eine Wohnung in der Kohlfurth ein. Die Art der Beute ist noch nicht bekannt. Weniger erfolgreich verlief der Versuch unbekannter Täter in eine Wohnung an der Frankenstraße (28.12.2019, 15:45-18:20 Uhr) einzubrechen. Am 28.12.2019, zwischen 14:55 Uhr und 19:55 Uhr, erbeuteten Einbrecher Schmuck und Wertgegenstände in der Wittkuler Straße. Dafür drangen sie zuvor in ein Reihenhaus ein. An der Horather Straße verschafften sich Täter gewaltsam Einlass in eine Wohnung in der sie Schmuck stahlen (29.12.2019, 15:00 Uhr bis 19:35 Uhr). Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/2840 bei der Polizei zu melden. (jb)

