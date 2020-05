Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 06.05.2020 Dieseldiebstahl und Verkehrsunfallflucht

Neitersen/Altenkirchen (ots)

1. In der Zeit vom 02.05.2020, 10.00 Uhr bis 04.05.2020, 08.50 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter auf dem Gelände der Fa. Bellersheim in Neitersen aus drei LKW ca. 1200 Liter Kraftstoff. Hinwiese bitte an die Polizei Altenkirchen.

2. (Dumm gelaufen) Am 05.05.2020 gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 18- jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L 267 aus Kettenhausen kommend in Richtung Altenkirchen. An der Einmündung der K 40 bog ein bisher unbekannter Fahrzeugführer plötzlich auf die L 267 ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich er nach rechts in den Straßengraben aus. Hier kam er an einem Busch zum Stehen. Am Fahrzeug wurden nur geringfügige Kratzer festgestellt. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen Toyota Yaris mit NR-Kennzeichen gehandelt haben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 18 - jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Person festgestellt, die den 18- jährigen wohl unterstützen wollte. Auch bei ihm wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

