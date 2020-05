Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Falsche Polizeibeamte - Verhaltenhinweise

Neuwied (ots)

Am Abend des 05.05.20 kam es im Bereich Neuwied zwischen 21:11 Uhr und 23:40 Uhr zu insgesamt 14 Fällen des Phänomens "Falsche Polizeibeamte". In allen Fällen wurden ältere Menschen kontaktiert und nach bekanntem modus Operandi verunsichert. Erfreulicherweise kam es zu keinen finanziellen Schäden, da die Angerufenen skeptisch reagierten und das Gespräch zügig beendet wurde. In den Anrufen täuschen die Betrüger am Telefon vor, von der Polizei zu sein. Sie berichteten über Festnahmen oder geplante Straftaten zum Nachteil der Angerufenen. Diese Lügen dienen dazu, die Angerufenen über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse auszufragen. Wir möchten diese Anrufe zum Anlass nehmen, nochmals auf Folgendes hinzuweisen: Die Polizei meldet sich niemals mit der Notrufnummer - 110. Geben Sie keine Auskünfte über Ihre persönliche und finanzielle Situation. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Bei Fragen oder Hinweisen melden Sie sich bei der Polizei - nutzen Sie hierfür nicht die Rückwahltaste.

