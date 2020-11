Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Unbekannter überholt Linienbus - entgegenkommender Autofahrer muss ausweichen - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Im Albtal zwischen Niedermühle und Immeneich hat ein Unbekannter am Montagmorgen, 09.11.2020, einen Linienbus überholt und einen entgegenkommenden Autofahrer zum Ausweichen gezwungen. Gegen 06:40 Uhr war es zu dem Vorfall in Höhe des dortigen Sägewerks gekommen. Ein in Richtung Niedermühle fahrender 30 Jahre alter Mann musste deshalb seinen Suzuki in den Grünstreifen lenken, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und auch sein Auto wurde beschädigt. Der Sachschaden am Suzuki liegt bei rund 1500 Euro. Der "Überholer" fuhr in Richtung St.Blasien davon und ist unbekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07761 934-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell