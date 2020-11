Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 09.11.2020, gegen 15.45 Uhr, wurde ein Motorradfahrer bei der Einmündung Wiechser- und Bismarckstraße leicht verletzt. Der Motorradfahrer fuhr auf der Wiechser Straße hinter einem weiteren Fahrzeug in Richtung der Hauptstraße. Während das vor ihm fahrende Fahrzeug nach rechts in die Bismarckstraße abbog, wollte der Zweiradfahrer geradeaus weiterfahren. Zur gleichen Zeit bog ein VW-Fahrer von der Bismarckstraße nach links auf die Wiechser Straße ein. Hierbei übersah er den Motorradfahrer, welcher möglicherweise über die Sperrfläche das nach rechts abbiegende Auto überholte. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

