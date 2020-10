Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: mehrere Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven (ots)

Gleich drei Mal kam es an diesem Wochenende in Hückelhoven zu Aufbrüchen von Pkw. Am 9. Oktober (Freitag), zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Straße Ottmannskamp aus zwei Fahrzeugen Münzgeld. Der dritte Diebstahl ereignete sich zwischen dem 10. Oktober (Samstag), 20.00 Uhr und dem 11. Oktober (Sonntag), 8.30 Uhr, auf der Straße Grasweide. Die Täter entwendeten in diesem Fall eine Tüte mit hochwertiger Kleidung aus dem Fahrzeuginneren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell