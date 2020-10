Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsgefährdung durch Opelfahrer

Zeugen gesucht

Hückelhoven/Heinsberg (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Freitag, 9. Oktober, gegen 9 Uhr morgens bei der Polizei. Er hatte einen gelben Pkw Opel mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) bemerkt, der vor ihm auf dem Kaphofweg vom Kreisverkehr Himmericher Weg / Kaphofweg aus in Richtung Ratheim fuhr. Das Fahrzeug geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrspur. Der Zeuge schilderte, dass entgegenkommende Pkw und Lkw erheblich abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Am Kreisverkehr K22 Ecke L227 nahm der Opelfahrer dann einem Transporter eines Paketdienstes die Vorfahrt und fuhr weiter über die Straße An der Schanz zur Gladbacher Straße. Dort konnte der Zeuge weiter beobachten, dass der Opel in Schlangenlinien fuhr und immer wieder unkontrolliert beschleunigte und abbremste. Auf der Karl-Arnold-Straße konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei den Fahrer des gelben Opel schließlich anhalten. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Warum der Mann die beschriebene Fahrweise an den Tag legte, ist nun Teil der Ermittlungen. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei außerdem weitere Zeugen. Wer hat die Fahrweise des Opelfahrers beobachtet oder wurde durch diese gefährdet? Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg nimmt Hinweise unter Tel. 02452 920 0 entgegen.

