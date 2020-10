Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in leerstehende Häuser

Erkelenz (ots)

In Unterwestrich drangen Unbekannte zwischen dem 8. Oktober (Donnerstag), 0.00 Uhr und dem 10. Oktober (Samstag), 0.20 Uhr, in zwei unbewohnte Häuser ein. An einem der Gebäude öffneten sie gewaltsam ein Fenster und drangen so in das Innere ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Tatzeitpunkt noch nicht festgestellt werden. Bei dem zweiten Haus drangen die Täter bis in den Keller vor und montierten dort, die an der Decke angebrachten, Kupferrohre ab.

