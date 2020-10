Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau beschädigt Pkw

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Ein 22-jähriger Mann wurde am Sonntag, 11. Oktober, um 00.05 Uhr, auf der Laakstraße von einer ihm unbekannten weiblichen Person gefragt, ob er sie mit seinem Pkw nach Hause fahren könne. Als der Geschädigte sich weigerte, schlug die Frau mit ihrer Handtasche auf das Fahrzeug und lehnte sich gegen die Motorhaube. Nach dem Vorfall stellte der Mann Kratzer an seiner Stoßstange fest. Die Frau war nach Angaben des Mannes ca. 20.25 Jahre alt, hatte blonde lange Haare und trug eine dunkle Jacke. Zeugen, die die Frau gesehen haben oder Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

