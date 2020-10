Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Einbruch gefasst

Heinsberg (ots)

Am 11. Oktober (Sonntag) um 21.30 Uhr schlugen zwei männliche Täter das Seitenfenster eines Bürogebäudes auf der Max-Planck-Straße ein. Sie drangen in das Haus ein und konnten dort von der Polizei auf frischer Tat festgenommen werden. Bei den Männern handelt es sich um zwei 36 und 32 Jahre alte Männer. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

