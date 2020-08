Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Leversum/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen der Terrassentür-Scheibe gelang es Unbekannten, deren Verrieglung zu öffnen. So kamen die Täter am Freitag (31.7.20) zwischen 8.45 Uhr und 12.05 Uhr in ein Haus an der Straße Leversum in Seppenrade. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

